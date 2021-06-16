Цена купленной за четыре доллара картины Дэвида Боуи поднялась до 17 тысяч

Цена купленной на барахолке за пять канадских долларов (четыре доллара США) картины британского рок-музыканта Дэвида Боуи поднялась до 17 тысяч долларов (около 1,2 миллиона российских рублей). Об этом сообщает CNN.

Полотно под названием DHead XLVI будет продано на онлайн-торгах аукционного дома Cowley Abbott. Данное произведение Боуи считалось утерянным и было приобретено на барахолке в центре пожертвований канадского штата Онтарио.

Как отметил президент арт-аукциона Роб Коули, человек, который купил картину, не коллекционирует произведения искусства: «Человек, купивший картину Боуи, подумал, что она очень любопытна, прежде чем увидел этикетки и факсимиле на обратной стороне».

DHead XLVI является одной из 47 работ из серии Dead Heads, созданных исполнителем в период с 1995 по 1997 годы. В данной серии Боуи изображал друзей, семью и коллег-музыкантов, однако все герои картин остались неузнанными. Доказательством авторства рокера на обратной стороне холста служит его подпись и именная бирка с датой создания полотна.

Стартовая цена произведения оценивалась в девять тысяч долларов США, однако в данный момент торги ведутся на отметке в 17 тысяч.