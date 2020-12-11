Картину за 280 тысяч евро нашли на помойке

Картина стоимостью более четверти миллиона евро была обнаружена в мусорной корзине в аэропорту Дюссельдорфа. Об этом инциденте сообщает The Independent со ссылкой на местную полицию.

Сюрреалистическое полотно французского художника Ива Танги было случайно оставлено в аэропорту бизнесменом, направлявшимся в Израиль 27 ноября. Владелец забыл драгоценное произведение искусства стоимостью 280 тысяч евро (около 25 миллионов рублей) на стойке регистрации, когда садился на рейс в Тель-Авив.

К тому времени, как он приземлился в Израиле и связался с немецкой полицией, картина, которая была завернута в картон, исчезла.

Представитель полиции сказал, что власти сперва не могли найти произведение искусства, но после того, как племянник бизнесмена приехал в аэропорт и напрямую обратился к правоохранителям, инспектор в конечном итоге обнаружил картину в одном из мусорных баков аэропорта.

Ив Танги — французский художник-сюрреалист. Основная тематика его творчества — причудливые пейзажи-галлюцинации.