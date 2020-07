Картину «Триумфальная арка» Магритта продали за 22,5 миллиона долларов

Картина «Триумфальная арка» (L'Arc de Triomphe) бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта продана на торгах за 22,5 миллиона долларов. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома Christie's.

Картина Магритта стала топ-лотом онлайн-торгов в Лондоне. Торги впервые проходили параллельно в британской столице, а также в Гонконге, Париже и Нью- Йорке. Полотно ушло в пятницу, 10 июля, вдвое превысив оценочную стоимость. Эксперты аукциона отмечают, что в этой работе художник прославлял триумф гармонии, чувство абсолютного единения и целостность божественного замысла. Также он пытался передать процесс творения и непрестанного обновления, «который мы наблюдаем лишь в природе».

Онлайн-аукцион, получивший название ONE: A Global Sale of the 20th Century («Один: Всемирный аукцион произведений искусства ХХ века»), проводится вместо планировавшегося ранее в Нью-Йорке и отмененного из-за пандемии коронавируса.

Картина Рене Магритта (1898-1967) «Триумфальная арка» была написана в 1962 году, всего она побывала в руках трех владельцев. На полотне изображено дерево с зеленой листвой на фоне из сине-зеленых листьев каштана. В 2018 году другую работу художника продали за рекордные 26,8 миллионов долларов: ею стала написанная в 1937 году картина «Принцип удовольствия» (Le Principe du Plaisir). На ней изображен портрет британского поэта Эдварда Джеймса (1907-1984), вместо лица которого написан сияющий шар света.

