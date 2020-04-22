Ивлеева оголилась перед Тимати и нарисовала картину обнаженной грудью

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева оголилась перед рэпером Тимати для выполнения задания в шоу «Прямой карантин». Видео опубликовано в Instagram-аккаунте.

По условиям интернет-передачи они крутили колесо с заданиями, участники выполняли их по очереди. Во время одного из ходов Ивлеевой выпало «нарисовать картину грудью и продать на благотворительном аукционе».

«Все дрочеры, я надеюсь, у экранов. Я отвернусь, оголю грудь, макну ее в краску и сделаю пару мазков», — добавила блогерша и обнажилась для рисования. Тимати во время процесса создания картины закрыл глаза ладонями. Ивлеева позже показала измазанную в краске грудь. «Лепота, очень даже симпатично», — оценил получившуюся работу Тимати.

Рэпер после также выполнил задание с оголением: разлил масло по полу в комнате и прокатился по нему голым торсом. «Это какой-то Pornhub уже», — заметила Ивлеева.

Примерно за час шоу Тимати также разбил свой iPhone, проколол губу медицинской иглой, поджег собственную руку и разрезал на куски доску для серфинга. Блогерша же разрезала ножницами дорогие вещи, постояла на гвоздях и покидала на себя кактусы.

Ивлеева и Тимати провели прямой эфир в Instagram вечером 21 апреля. По мнению блогерши, стрим может претендовать на рекорд, так как их эфир набрал в сумме около 1,5 миллиона просмотров. Ранее рэпер записал обращение к ведущей, в котором пообещал «скушать ее с потрохами», и принял приглашение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!