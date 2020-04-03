Ивлеева обляпала лицо коровьим навозом

Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева вместе с гостем ее Agentshow Land, хореографом, наставником и членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ Мигелем поучаствовали в рубрике под названием «Колесо *** (разрушения)». Во время одного из конкурсов Ивлеева, пытаясь бросить коровий навоз в танцора, случайно обляпала свое лицо. Выпуск шоу опубликован на YouTube-канале ведущей.

По правилам конкурса игроки должны были по очереди раскручивать рулетку, в каждом секторе которой находится задание. Участники «Колеса» могли отказаться от его выполнения, но только дважды.

В задании, которое досталось Мигелю, говорилось, что он должен стоять перед вентилятором, на который набрасывают коровий навоз. При этом уклоняться от него было запрещено. Пытаясь выполнить условия конкурса, Ивлеева с коровьим навозом на лопате включила вентилятор, в результате чего испачкана оказалась она, а не Мигель.

Ранее в марте Ивлеева вместе с гостьей Agentshow Land Еленой Темниковой поучаствовали в рубрике «Трогательный рот». Участники должны были угадать предмет на ощупь. Если им не удавалось этого сделать, они должны были поместить его в рот на десять секунд. Среди предметов, которые не угадала Ивлеева, оказался бычий пенис.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!