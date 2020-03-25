Галкин высмеял английский Ивлеевой

Юморист Максим Галкин посмеялся над уровнем владения английским языком телеведущей Анастасии Ивлеевой. В комментарии под Instagram-постом, в котором девушка поделилась записью своего разговора с актером и музыкантом Джаредом Лето, Галкин иронически обыграл как содержание беседы, так и языковые навыки Ивлеевой.

Телеведущая сама поиронизировала над собственным уровнем владения английским. «Английский язык покинул(а) чат», — подписала она к посту. Галкин спародировал манеру разговора Ивлеевой и написал комментарий, используя кириллицу для записи английского предложения. В обращении к ведущей юморист добавил фонетические, грамматические и речевые ошибки.

«Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще ох..т (Настя, не могла бы ты сказать своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в моей стране, может быть, он приедет в мой замок, и когда он узнает, что моя жена Пугачева, он ваще *** (удивится))», — написал Галкин.

Ранее Ивлеева и Лето пообщались в прямом эфире в Instagram. Девушка призналась, что не говорит по-английски, однако смогла договориться с музыкантом о том, что по окончании пандемии коронавируса он станет гостем ее шоу Agentshow Land.

В марте также сообщалось, что в эфире собственной программы Agentshow Land Ивлеева подержала во рту бычий пенис. Ведущей пришлось сделать это в качестве наказания за то, что она не справилась с заданием рубрики «Трогательный рот».

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