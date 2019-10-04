Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму

Картину английского уличного художника Бэнкси, на которой изображено заседание британского парламента, продали за 12 миллионов долларов. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома Sotheby's.

На полотне под названием Devolved Parliament («Деградация парламента») изображены обезьяны шимпанзе в парламентском зале. Отмечается, что эта работа размером 4 на 2,5 метра была продана за рекордную для художника сумму.

В начале сентября в Париже украли граффити Бэнкси. Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя на подземной автостоянке Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. На исчезнувшем граффити была изображена крыса, которая является часто повторяющимся образом в работах художника. Летом прошлого года Бэнкси опубликовал это изображение в своем Instagram-аккаунте с подписью: «Пятьдесят лет со дня восстания в Париже в 1968 году. Родина современного трафаретного искусства».

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