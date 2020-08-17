Российский художник продал за три миллиона рублей картину «Беларусь»

Новосибирский художник, один из организаторов ежегодных шествий «Монстрация» Артем Лоскутов написал за несколько секунд картину «Беларусь». Полотно ушло с онлайн-аукциона за три миллиона рублей, заявил автор в Twitter.

холст продан анонимно за 3 миллиона рублей 🔨🔨🔨 об отправке денег белорусам расскажу asap pic.twitter.com/gA4yoljlv6 — артём лоскутов (@kissmyba) August 14, 2020

При написании картины художник использовал технологию, которую назвал «дубинопись» — произведение представляет собой серию красных отпечатков резиновой дубинки. В интервью The Blueprint Лоскутов признался, что «Беларусь» оказалась самой дорогой его работой, написанной "дубинописью". Предыдущая, «Америка», была продана за 120 тысяч рублей.

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«Там 14 или 20 ударов — это несколько секунд, не так долго, конечно, но перед тем, как сделать эти удары, ты несколько ночей смотришь видеоролики с тем, что происходит в Беларуси, и пытаешься жить с этим», — отметил автор.

Российский художник не стал раскрывать имя покупателя, отметив, что ему «очень хочется рассказать» об этом. Перед началом аукциона Лоскутов пообещал, что половина вырученных за полотно средств «будет отправлена белорусам».

Первая работа Лоскутова с использованием "дубинописи", изображающая российский триколор, была продана за 55 555 рублей в августе 2019-го.