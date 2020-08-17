Группа IOWA поддержала протестующих в Белоруссии

Белорусско-российская поп-рок-группа IOWA, основанная в Могилеве, выпустила музыкальный клип в поддержку протестующих в Белоруссии. Он доступен на YouTube-канале исполнителей.

Артисты заявили, что трагические события на их родине отодвинули остальные мысли на второй план. «Если не любить свой народ, если не принимать, не стремиться понять новое поколение — помочь ему ты не сможешь, как и дать надежду на будущее (...) Иметь право выбора — это не привилегия, это норма», — сказано в описании под роликом.

Клип «Мечта» сопровождается хэштегом #жывебеларусь, популярном среди протестующих.

Ранее в поддержку участников мирных акций высказаись певица Рита Дакота, актриса Александра Бортич, рэпер Влади из группы «Каста», продюсер Максим Фадеев и певец Макс Корж.

О протестах в Белоруссии также высказывались и зарубежные артисты. Так, актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето выложил в соцсети снимки уличных протестов, стычек митингующих с милицией и фотографии раненых, а актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать.