Рита Дакота посвятила песню «Уходи» протестам в Белоруссии

Певица Рита Дакота выпустила песню под названием «Уходи» и посвятила ее протестам в Белоруссии. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Песня выйдет в воскресенье, 16 августа.

Фото опубликовано @ritadakota

«26 долго. Но пять — еще дольше. Мирные люди не смогли больше (терпеть). Кто-то под утро. Домой не вернулся. Но он — испугался. И Бог — улыбнулся. Когда он испугался. Бог — улыбнулся», — написала Дакота часть текста и сопроводила его хештегом #Уходи.

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Также певица рассказала, что эта песня «родилась несколько дней назад». «Слова вырывались сквозь слезы, которые капали на черно-белые клавиши. Вы услышите ее завтра», — отметила она. По ее словам, все деньги от скачивания она отправит «пострадавшим от диктаторского режима» в Белоруссии.

В еще одном посте Дакота опубликовала ролик, «собранный из реальных видео соотечественников». Она призвала участвовать в митингах и рассказала, что, скорее всего, является «навсегда невъездной в собственную страну», где живет ее мама, семья и друзья.

10 августа заразившуюся коронавирусом певицу Риту Дакоту госпитализировали.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко, который правит уже 26 лет, проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.