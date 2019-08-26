Создатель «Монстрации» изобрел дубинопись и заработал на этом

Российский художник Артем Лоскутов объявил о создании дубинописи, «нового стиля живописи, актуального обстоятельствам». Он выставил первое произведение на торги в Facebook и продал его за 55 555 рублей.

Произведение под названием «Дубинопись №1» представляет собой отпечаток черной резиновой дубинки в виде российского триколора на холсте. Стартовая цена полотна составила один рубль. Лот приобрел покупатель из Санкт-Петербурга. В комментариях к посту Лоскутов отметил, что установил рекорд среди своих аукционов в соцсетях.

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В сентябре 2017-го Лоскутов создал «иконы» с изображением полководца Михаила Кутузова, на которых тот предлагает сжечь Москву ради спасения России.

Артем Лоскутов известен как один из организаторов ежегодных шествий «Монстрация». В 2010 году стал лауреатом государственной премии в области современного искусства «Инновация».

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