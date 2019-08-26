Покрас Лампас передумал красить гигантский крест в Екатеринбурге после угроз

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас отложил поездку в Екатеринбург для восстановления арт-объекта «Супрематический крест». Начало реставрации было запланировано на 26 августа, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря фестиваля «Стенограффия» Катерину Кизюн.

«Мы видим выход в том, чтобы взять паузу, тайм-аут. Сегодня у нас будет день масштабных переговоров, в том числе в администрации Орджоникидзевского района, где будет глава района и представители православного сообщества», — объяснила Кизюн.

Работу по восстановлению креста отложили на фоне протестов православных активистов, прошедших накануне. В ходе акции один из ее участников пригрозил «измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов». «Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму», — заявил он.

В июле в рамках «Стенограффии» на площади в районе Уралмаша появился гигантский красный крест. Работа была согласована с властями, однако на следующий день коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать поверх него асфальт. После публикаций в прессе работы приостановили. Покрас Лампас, автор арт-объекта, пообещал вернуться в Екатеринбург и восстановить крест.

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