Православные активисты выступили против возвращения креста Покраса Лампаса

e1.ru

В Екатеринбурге православные активисты вышли на площадь Первой Пятилетки, выступая против восстановления супрематического креста, который нарисовал художник Покрас Лампас. Восстановление граффити запланировано на понедельник, 26 августа. Об этом сообщило издание E1.ru.

Как пишет издание, часть активистов стояла с плакатами на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга в одиночных пикетах. Другие пришли в футболках с надписями и образовали линию, чтобы получилась фраза «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». На площади также звучали песнопения.

Организатор акции Оксана Иванова объяснила, что таким образом активисты пытались раскрыть символический и метафизический смысл креста, чтобы каждый сделал «самостоятельные выводы, стоит ли по нему топтаться». Один из активистов заявил, что готов закрасить площадь кровью, лишь бы на ней не было креста. Его монолог попал на видео.

«Никаких арт-объектов, просто все одним цветом, чтобы никто не топтался по святыне. Или я могу тоже устроить один арт-объект: я измажу [площадь] кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов, здесь такой будет «арт-объект». Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму», — заявляет мужчина.

Супрематический крест появился в районе Уралмаша 18 июля, на следующий день коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать поверх него асфальт. Работа была согласована с властями, она заняла 6686 квадратных метров. После публикаций в СМИ укладку асфальта остановили, а Покрас Лампас лично пообещал восстановить произведение.

Создатель екатеринбургского фестиваля современного искусства «Стенограффия» Евгений Фатеев предложил местной епархии РПЦ войти в оргкомитет мероприятия. На это Покрас Лампас ответил, что уличное искусство не нуждается в согласовании, но если речь идет о проектах городской среды, то можно обратиться к экспертам.

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