Картину Пикассо продали за 103 миллиона долларов

Картину художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» (Femme assise près d’une fenêtre) продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 103 миллиона долларов (7,6 миллиарда рублей). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Отмечается, что произведение было одним из топовых лотом аукциона. Финальная цена, которую назвал потенциальный покупатель картины, составила 90 миллионов долларов. С учетом всех сборов конечная стоимость лота составит 103,4 миллиона долларов.

«Женщина, сидящая у окна» была написана Пикассо в 1932 году. Последний раз ее выставляли на торги в 2013 году. Тогда ее цена составила почти 45 миллиона долларов.

В конце марта сообщалось, что самая большая в мире картина на холсте «Путешествие человечества» (The Journey of Humanity) авторства британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов (более 4,5 миллиарда рублей).