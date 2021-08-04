В Нижнем Новгороде открылась масштабная выставка сакрального искусства

В манеже Нижегородского кремля открылась масштабная выставка сакрального искусства — «Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли». Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, на выставке представлены более 300 произведений искусства из коллекций государственных, частных и церковных музеев, а также отдельных коллекционеров. Так, посетители смогут увидеть иконы, лицевое шитье, литургическую утварь, деревянную резьбу и фрагменты фресок. Одним из главных экспонатов станут Царские врата, созданные в середине XV века артелью Андрея Рублева и Даниила Черного для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

«Когда в конце прошлого года министерство культуры Нижегородской области обратилось к нам с идеей подобной выставки, мы понимали, что в столь сжатые сроки сделать проект крайне сложно. Но все получилось», — рассказала автор концепции, научный секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталья Комашко.

По ее словам, уникальность проекта заключается в том, что он представляет собой первую попытку осмыслить самобытную нижегородскую художественную традицию.

Посетить выставку можно будет до 8 ноября.