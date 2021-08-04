Астрахань получила советские картины на тему дружбы народов

Фонды Астраханской картинной галереи имени Догадина пополнились 23 работами на тему дружбы и объединения народов, созданных художниками из республик СССР. Об этом сообщает портал astrakhan-24.ru.

Отмечается, что ранее работы находились в коллекции Международной конференции Союза художников СССР. Среди полотен — портреты известных мастеров живописи Ашура Хайдарова («Портрет старого памирца») и Джумшуда Бабаева («Портрет композитора Гаджибекова»), натюрмортами Фани Максовны Каплан «Натюрморт на фоне Сюзане» и Екатерины Григорьевой («Натюрморт с чайником»).

Картины готовятся к экспонированию. Они будут представлены публике в конце 2021 года.

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