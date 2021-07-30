Во Владикавказе открылся фестиваль национальной книги

Фестиваль национальной книги «Бакасам Иума» впервые открылся во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе комитета по печати Северной Осетии рассказали, что мероприятие организовали на площади перед гостиницей «Владикавказ». Посетителей ожидают мастер-классы с именитыми авторами, презентации издательств, демонстрация художественных и анимационных фильмов, викторины с ценными призами, музыкальные номера и чтение стихов.

В числе участников мероприятия оказались издательства Северной Осетии, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечни. Их книги может получить любой желающий.

16 июля сообщалось, что в Волжске в дни празднования 67-летия состоится первый в истории города книжный фестиваль Bookfest. Мероприятие прошло с 23 по 25 июля в центре культуры и искусства «Октябрь». Гостями фестиваля стали литературные блогеры Дмитрий Гасин и Ольга Савельева, в онлайн-формате прошоа встреча с режиссером Ильей Леутиным.