Волонтеры займутся благоустройством экотроп в Северной Осетии

Волонтеры из Владивостока, Воронежа, Иркутска, Красноярска, Калининграда, Нижнего Новгорода и Хакасии займутся благоустройством экотроп в Северной Осетии. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Ожидается, что работы завершат уже до 30 июля. Директор национального парка «Алания» Марат Гатциев пояснил, что мероприятие организовано крупнейшей волонтерской организацией России — ассоциацией волонтерских центров.

Работа будет вестись на экотропах «К водопаду Байради», «К Караугомскому леднику» и «К водопаду Галдоридон». Волонтеры смогут ознакомиться с достопримечательностями парка, посетить специальную эколого-просветительскую программу и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению осетинских пирогов.

Ранее сообщалось, что Комитет по туризму Северной Осетии разработал четыре религиозных туристических маршрута. Новые маршруты пройдут через Владикавказ, Куртатинское ущелье, Моздок и Алагир. Они будут предполагать посещение мест с религиозными объектами: церквями, храмами и монастырями.