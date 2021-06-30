В Северной Осетии наградили рекордсменов-долгожителей

В Северной Осетии наградили представителей фамилии Марзоевых — долгожителей, включенных в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает портал «15-й Регион».

Вручения прошли во Владикавказе, а также в Ирафском и в Дигорском районах республики. Долгожителям выдали сертификаты, подтверждающие, что их имена занесены в справочник. Их получили Тимофей Марзоев, Вера Марзоева-Томаева и Вера Марзоева-Киргуева, Мурат Марзоев, Зоя Марзоева-Березова и Рая Марзоева-Бетанова. Им всем больше 90 лет.

Как передает портал «Это Кавказ», самому старшему из Марзоевых, Тимфоею, уже 105 лет. Он воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Участвовал в Великой Отечественной войне и освобождении Кавказа. Кроме того, мужчина был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией

Уточняется, что Марзоевы являются выходцами из Алагирского ущелья. Считается, что их предок — Мизур, который был потомком средневекового вождя Ос — Багатара.