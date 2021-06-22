Сто долгожителей раскрыли секреты долголетия

Специалисты сайта LifeHunters опросили группу из ста пожилых людей, которые раскрыли главные секреты долгой жизни. Отчет об исследовании приводит нигерийская версия газеты The Sun.

В первую очередь специалисты отметили, что мужчины и женщины, достигшие 100-летия, обладают позитивным мышлением и отношением к жизни.

Кроме того, все они заявляли, что чувствуют себя на 20-30 лет моложе настоящего возраста, что подтверждалось биомаркерами, например, уровнем артериального давления, мышечной и костной массой и физической формой. Эти показатели у долгожителей соответствовали скорее тому возрасту, на который они себя чувствовали, а не реальному.

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Среди группы пенсионеров не нашлось ни одного «фаната здорового образа жизни», однако все они питались простой домашней пищей. При этом многие долгожители не отказывали себе в алкоголе и курении.

Еще одной общей чертой людей, проживших 100 и более лет, оказались крепкие и позитивные семейные отношения. Они всегда говорили о семье с нежностью, даже если их супруги умерли несколько десятилетий назад. При этом долгожителей нельзя назвать людьми «застрявшими в прошлом» — они активно интересуются современной жизнью и учатся чему-то новому.

Специалисты считают, что хорошие воспоминания, умственная активность и любопытство поддерживают пожилых людей и продлевают их жизнь.

Ранее сообщалось, что жительница Кингстона, Ямайка, отпраздновала 105-летие и рассказала о секрете своего долголетия. Она считает, что главное в жизни — не делать людям зла.