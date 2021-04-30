Старейшие сестры-близнецы Австралии поделились секретом долголетия

Старейшие сестры-близнецы Австралии отметили 102 день рождения и поделились секретом долголетия. Об этом сообщает Daily Mail.

Конси Маршал (Concie Marshall) и Лейла Мог (Leila Moag) родились в австралийском Берри в 1919 году и сейчас живут в родном городе. В доме престарелых, где находятся сестры, для них устроили праздник, на котором присутствовали их родственники и друзья из числа постояльцев. К столу подали чай, булочки, большой розовый торт, а украшением мероприятия стали розовые цветы.

Маршал и Мог были очень рады снова отметить день рождения с родными, так как в прошлом году это было невозможно из-за карантинных ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусом.

Сестры рассказали, что никогда не жили дальше пары сотен метров друг от друга, а на вопрос о секрете долголетия ответили, что всегда пили воду и отказывались от виски и белого вина.

Сообщается также, что отец близнецов дожил до 104 лет.

Ранее старейший из ныне живущих австралийцев Декстер Крюгер раскрыл секрет долголетия. По его словам, секрет очень прост: «Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет».