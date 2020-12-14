103-летний ветеран назвал секретом долголетия любовь к пиву

Американский долгожитель, ветеран Второй мировой войны Эндрю Славоник (Andrew Slavonic), в декабре отметивший 103-й день рождения, продолжает пить пиво каждый день. Об этом сообщает Fox News.

Его сын Боб Славоник (Bob Slavonic) в честь юбилея отца собрал других ветеранов, сотрудников местной полиции, пожарных и медиков, которые поприветствовали долгожителя и отдали ему честь.

«В свои 103 года он по-прежнему выпивает свой ежедневный Coors Light, — утверждает Боб. — Думаю, это и есть причина, по которой он столько прожил». Ранее к аналогичному выводу пришел и сам долгожитель: в 2018 году он объяснял свое долголетие любовью к пиву.

Два года назад Славоник прославился рассказом о том, что в течение последних 15 лет он каждый день ровно в четыре часа вечера выпивал банку Coors Light. После этого фирма MillerCoors пригласила долгожителя на экскурсию по пивоваренному заводу и подарила холодильник, под завязку заполненный его любимым пивом.