111-летний мужчина назвал неожиданный продукт для долголетия

Старейший из ныне живущих австралийцев Декстер Крюгер (Dexter Kruger) назвал неожиданный продукт для долголетия. Его слова приводит издание The Independent.

111-летний австралиец, проживающий в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд, утверждает, что залог его долгой жизни кроется, помимо прочего, в регулярном потреблении особого деликатеса. «Куриные мозги. Как вы знаете, у куриц есть голова. А внутри нее — мозги. И это такие вкусные маленькие штучки», — отметил Крюгер в недавнем разговоре с журналистами.

Также мужчина ежедневно ест дюжину креветок, часто поет или что-то насвистывает. «Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет», — посоветовал он людям, желающим стать долгожителями.

Австралиец утверждает, что за его долгую жизнь хорошего было куда больше, чем плохого, хотя он застал обе мировые войны, Великую депрессию и многочисленные засухи. Он уверен, что человечество справится с пандемией COVID-19. «В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьезных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же», — заявил Крюгер.

Он всю жизнь работал фермером, а в 86 лет, после смерти жены, начал писать книги и сочинять стихи. За это время из-под пера Крюгера вышло более 300 рассказов. Долгожитель выпустил 12 книг, последняя из них вышла на его 109-й день рождения. На данный момент австралиец работает над автобиографией.

Ранее старейшие сестры-близнецы Австралии отметили 102-й день рождения и поделились секретом долголетия. Сестры рассказали, что никогда не жили дальше пары сотен метров друг от друга, а на вопрос о секрете долголетия ответили, что всегда пили воду и отказывались от виски и белого вина.