Раскрыты секреты долголетия японцев

Пользователь китайской социальной сети WeChat раскрыл несколько секретов долголетия японцев. Ключевым фактором оказалась система питания нации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам автора публикации, занятия спортом не пользуются большой популярностью у японцев. При этом им удается удерживать высокий уровень долголетия благодаря разнообразной пище — почти каждая трапеза включает мясо, фрукты и овощи. Второй причиной долголетия пользователь назвал медленное пережевывание продуктов, что позволяет японцам не переедать.

Третьим секретом долгой жизни стал способ приготовления еды — японцы предпочитают отваривать продукты или готовить на пару, а жарят в редких случаях. Последним секретом пользователь назвал употребление большого количества рыбы и морепродуктов, более полезных для здоровья, чем красное мясо.

В январе 2021 года врач-диетолог Марк Гилберт назвал секреты питания, способные продлить жизнь. Он посоветовал уменьшить количество потребляемых килокалорий и следить за количеством получаемого витамина D. Гилберт призвал есть больше ягод и отметил пользу зеленого чая, который помогает контролировать уровень сахара в крови и понижает давление.