Выявлен главный фактор долголетия

Ученые выявили главный фактор, влияющий на продолжительность жизни. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи на протяжении 20 лет изучали замкнутую популяцию короткоживущих диких овец в Шотландии. Они проанализировали связь между длиной теломер (концевых участков хромосом), их сохранностью и продолжительностью жизни и пришли к выводу, что долголетие коррелирует с длиной теломер и не связано со степенью их истощения.

Таким образом, отмечают ученые, на срок жизни больше влияет генетическая предрасположенность, нежели внешние факторы, такие как стресс или питание.

4 апреля китайские ученые выявили идеальную диету, способную продлить жизнь. Специалисты изучили данные 26 медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Выяснилось, что люди, ежедневно потреблявшие около пяти порций фруктов и овощей, имели наибольшую продолжительность жизни.

В феврале стало известно об исцелении от COVID-19 105-летней пациентки. Жительница американского штата Нью-Джерси Лючия ДеКлерк рассказала, что победила коронавирус благодаря вымоченному в джине изюму, соку алоэ и молитвам. Женщина пережила испанский грипп, две мировых войны, смерти трех мужей и сына. Узнав о своем диагнозе, ДеКлерк поначалу испугалась. Ей не хотелось оказаться в изоляции, и она скучала по ежедневному общению с сиделками. В результате у пенсионерки проявилось мало симптомов, и уже через две недели она вернулась в свою комнату.