Рекордсменка мира в марафоне попалась на допинге

Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицирована за допинг

Кенийская рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич попалась на допинге. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил ESPN.

Чепнгетич сдала положительный допинг-тест в марте этого года. В ее крови был обнаружен запрещенный диуретик и маскирующий агент гидрохлоротиазид. На время расследования легкоатлетка дисквалифицирована.

30-летняя Чепнгетич установила мировой рекорд на марафонской дистанции. В 2024 году она преодолела Чикагский марафон за 2 часа 9 минут 57 секунд, став первой женщиной в истории, выбежавшей из 2 часов 10 минут. Кроме того, в 2019 году кенийка стала чемпионкой мира.

2 июля на допинге попался российский боксер Имам Хатаев, завоевавший бронзу на Олимпиаде-2020. Его дисквалифицировали на два года, но, несмотря на это, спустя 10 дней он вышел на ринг и проиграл кубинцу Давиду Моррелю.