Трамп выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

Трамп выступил за дипломатическое решение конфликта России и Украины

Президент США Дональд Трамп, несмотря на планы по введению пошлин, выступает за дипломатическое решение конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляцию вел Fox News на YouTube.

«Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением», — сказала Левитт.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.