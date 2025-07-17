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22:59, 17 июля 2025Мир

Трамп выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

Трамп выступил за дипломатическое решение конфликта России и Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трамп, несмотря на планы по введению пошлин, выступает за дипломатическое решение конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляцию вел Fox News на YouTube.

«Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением», — сказала Левитт.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.

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