Россиянка пострадала при атаке FPV-дрона

Хинштейн: FPV-дрон атаковал автомобиль в Курской области, пострадала женщина

В Глушковском районе Курской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, у 57-летней россиянки диагностированы ранения головы, груди, живота, конечностей, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: воздержитесь от поездок в приграничье! Это все еще крайне небезопасно! Берегите себя!» — предупредил Хинштейн.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 122 беспилотника над регионами России. Больше всего дронов — 43 — удалось сбить над Брянской областью. Еще 38 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 10 дронов перехватили над Орловской областью. По шесть устройств удалось сбить в Смоленской и Воронежской областях. Пять беспилотников было уничтожено в Белгородской области.