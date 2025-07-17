В Словакии решили не препятствовать новому пакету санкций против России

Фицо: Словакия не станет в пятницу блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия не станет препятствовать принятию в пятницу нового пакета антироссийских санкций. Об этом в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, отвечая на вопрос о возможной блокировке республикой 18-го пакета ограничений ЕС против РФ.

«Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», — объявил Фицо в своем видеообращении.