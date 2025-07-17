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23:17, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Дуров дал намек о будущем Telegram

Дуров опубликовал пост после сообщений о представительстве Telegram в РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров дал намек о будущем мессенджера после заявления Роскомнадзора, что компания занимается вопросом открытия представительства в России. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«100 процентов», — написал Дуров, отвечая на свое сообщение от 2 июля о том, что, по всей вероятности, против Telegram ведется кампания по дискредитации.

Кроме того, в Telegram-канале бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина опубликовано опровержение информации об открытии офиса компании в России. «Таких планов нет и быть не может по многим причинам», — указал источник.

Ранее Дуров назвал фейком слхи об уходе мессенджера из России. Он подчеркнул, что Telegram на протяжении 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации.

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