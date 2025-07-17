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22:15, 17 июля 2025Мир

Трамп посетит Шотландию

Белый дом: Трамп 25 июля посетит Шотландию и встретится со Стармером
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с премьером Великобритании Киром Стармером. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, трансляцию вел Fox News на YouTube.

Уточняется, что политик посетит Тонберри и Абердин.

Предполагаемый визит в Шотландию станет первым посещением Трампом Великобритании после его инаугурации.

Ранее Кир Стармер назвал ошибочной идею о том, что Европа должна проводить независимую от США политику в отношении Украины. «Именно подход, основанный на НАТО, позволил нам жить в мире», - заявил он.

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