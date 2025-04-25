Стармер заявил об ошибочной тактике США в отношении Украины

Стармер: Европе не нужно проводить отдельную от США политику по Украине

Идея о том, что Европа должна проводить независимую от Соединенных Штатов политику в отношении Украины является ошибочной. Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью газете The Daily Telegraph.

«Многие призывают нас идти исключительно европейским курсом, а не общим курсом Европы и Америки. Мне это кажется принципиально неверным, как в отношении Украины, так и в целом», — рассказал он журналистам.

По мнению Стармера, именно подход, основанный на НАТО, позволил государствам жить в мире. При этом политик выразил несогласие с несколькими высказываниями президента Штатов Дональда Трампа, утверждая среди прочего, что Владимир Зеленский не несет ответственности за продолжение конфликта на Украине.

Ранее Великобритания заявила, что ее роль в оказании помощи Украине является наиболее важной. Как писали британские СМИ, страна играет роль «помощника номер один» в укреплении обороноспособности Украины на фоне противостояния с РФ.

До этого Кир Стармер пообещал Киеву беспрецедентный пакет военной помощи в 2025 году. Он подчеркнул, что Лондон берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».