В Британии оценили помощь страны Украине

The Paper: Великобритания назвала себя помощником номер один для Украины

Великобритания заявила, что ее роль в оказании помощи Украине является наиболее важной. Об этом написала газета The Paper.

В материале отмечается, что страна играет роль «помощника номер один» в укреплении обороноспособности Украины на фоне противостояния с Россией. Лондон стремится обеспечить Киеву наиболее сильные позиции как на поле боя, так и во время переговоров.

Ранее сообщалось, что британских военных обучат противостоять российским дронам. Мероприятия пройдут в рамках программы Британии по подготовке украинских военных Interflex.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи в 2025 году. Он подчеркнул, что Лондон берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

