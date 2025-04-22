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22:29, 22 апреля 2025Мир

Британских военных обучат противостоять российским дронам

The Times: Инструкторы ВСУ обучат британских военных противостоять БПЛА РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать британских военных тактике борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом написала газета The Times.

Известно, что инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились в Британию тайно. Они обучат британских специалистов и помогут им лучше подготовиться к конфликту.

Обучение пройдет в рамках программы Британии по подготовке украинских военных Interflex. Участвовавшие в действиях инструкторы поделятся своим опытом с британскими военными.

Ранее в украинской разведке пожаловались на трудности с российскими ракетами. С таким заявлением выступил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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