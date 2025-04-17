В украинской разведке пожаловались на трудности с российскими ракетами

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: ВСУ трудно сбивать российские БПЛА и ракеты

Украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) трудно перехватывать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поскольку они все время модернизируются. Об этом рассказал замглавы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, его слова приводит издание Jerusalem Post.

«Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники... модернизируются. Они используют реактивные двигатели и экспериментируют с более крупными боеголовками — до 90 килограммов. Меняется даже внутреннее устройство», — пожаловался он.

По словам Скибицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заметили множество усовершенствований конструкции БПЛА «Герань-2», таких как перенос блока управления полетом, батареи и системы распределения электропитания в хвостовую часть летательного аппарата. Это позволило улучшить летные характеристики БПЛА, а также стало осложнять перехват.

Ранее Скибицкий сообщил, что система ПВО Украины перегружена, ее работа значительно усложнилась. Он заявил, что российские войска обходят все средства и районы противовоздушной обороны.