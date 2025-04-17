Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 17 апреля 2025Бывший СССР

В украинской разведке пожаловались на трудности с российскими ракетами

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: ВСУ трудно сбивать российские БПЛА и ракеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) трудно перехватывать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поскольку они все время модернизируются. Об этом рассказал замглавы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, его слова приводит издание Jerusalem Post.

«Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники... модернизируются. Они используют реактивные двигатели и экспериментируют с более крупными боеголовками — до 90 килограммов. Меняется даже внутреннее устройство», — пожаловался он.

По словам Скибицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заметили множество усовершенствований конструкции БПЛА «Герань-2», таких как перенос блока управления полетом, батареи и системы распределения электропитания в хвостовую часть летательного аппарата. Это позволило улучшить летные характеристики БПЛА, а также стало осложнять перехват.

Ранее Скибицкий сообщил, что система ПВО Украины перегружена, ее работа значительно усложнилась. Он заявил, что российские войска обходят все средства и районы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    ВСУ ударили по Энергодару

    Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

    Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

    Инвалид из российского города оказалась вынуждена девять лет ползать по подъезду

    «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

    Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

    Талибы высказались об отношениях с Россией

    В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости