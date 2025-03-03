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13:07, 3 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о перегруженности системы ПВО

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: Система ПВО перегружена, ее работа усложнилась
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины перегружена, ее работа значительно усложнилась. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, российские войска обходят все средства и районы противовоздушной обороны. Он добавил, что тактика российских сил перегружает украинскую систему ПВО, из-за чего ситуация значительно усложнилась. Также он сообщил, что украинским силам ПВО сложно отличить дроны с боевой частью, а тактика Вооруженных сил России требует проводить маневры сил и средств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал число недостающих Украине ПВО Patriot. По его словам, страна нуждается в 20 системах.

До этого член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Дмитрий Соломчук заявил, что украинские фермеры готовы отдать США яйца за поставки систем ПВО Patriot. Депутат Рады добавил, что украинские фермеры готовы включать курам специальную музыку ради поставок Patriot на Украину.

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