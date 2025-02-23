Зеленский назвал число недостающих Украине ПВО Patriot

Зеленский заявил о нехватке 20 систем ПВО Patriot

Украине требуются десятки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, к настоящему моменту недостает 20 систем Patriot. Зеленский также отметил, что в 2024 году Украина произвела 2,2 миллиона FPV-дронов и 100 тысяч дальнобойных дронов. Политик заявил, что в текущем году будет изготовлено больше техники.

Зеленский добавил, что в прошлом году было изготовлено 154 единиц артиллерии. Результат является рекордным.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сильный дефицит ракет для систем ПВО. По его словам, Киев начал обсуждать с европейскими партнерами вопрос увеличения финансирования военной помощи.