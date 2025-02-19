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14:39, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО

Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит ракет для ПВО

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины испытывают сильный дефицит ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

В частности, по его словам, речь идет о ракетах к американским зенитным ракетным комплексам Patriot.

«У нас нечем сбивать ракеты. В пять утра командующий мне сообщает — идет восемь целей, но ракет ПВО нет», — сказал Зеленский.

Он добавил, что уже начал обсуждать с европейскими партнерами вопрос увеличения финансирования военной помощи.

Ранее украинский лидер сообщил, что США прекратят любую поддержку, если Украина поднимет вопрос об американских солдатах на своей территории. При этом он рассудил, что «победы Украины без поддержки США точно не будет».

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