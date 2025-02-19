Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал табу в диалоге с США

Зеленский: Если Украина заговорит о солдатах США, Вашингтон прекратит помощь
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США прекратят любую поддержку, если Украина поднимет вопрос об американских солдатах на своей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу ARD.

Он также сообщил, что «победы Украины без поддержки США точно не будет». При этом, по его словам, России не удастся взять под контроль всю страну.

Ранее Зеленский допустил уход в отставку только после принятия Украины в Европейский союз и НАТО. По словам политика, это стало бы показателем его успеха и знаком, что он добился всего.

До этого он рассказал об отношениях президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его словам, их отношения очень близки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разозлили Трампа». На Западе рассказали о реакции президента США на заявления Зеленского о переговорах

      Российского шестиклассника ранили ножом-визиткой на перемене

      Бывшего зампреда ЦБ Скоробогатову выбрали кандидатом на пост первого зампреда ВТБ

      Названы сроки начала продаж южнокорейских автомобилей KGM в России

      13-летних учеников школы в Ленобласти обвинили в попытке надругаться над третьеклассником

      A$AP Rocky избежал 24 года тюрьмы

      По факту ДТП с инвалидом-колясочником в Подмосковье возбуждено уголовное дело

      В Москве похолодает до минус 12 градусов

      ЕС согласовала запрет ввоза в Россию консолей PlayStation и Xbox

      Сразу два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше