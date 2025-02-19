Зеленский назвал табу в диалоге с США

Зеленский: Если Украина заговорит о солдатах США, Вашингтон прекратит помощь

США прекратят любую поддержку, если Украина поднимет вопрос об американских солдатах на своей территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу ARD.

Он также сообщил, что «победы Украины без поддержки США точно не будет». При этом, по его словам, России не удастся взять под контроль всю страну.

Ранее Зеленский допустил уход в отставку только после принятия Украины в Европейский союз и НАТО. По словам политика, это стало бы показателем его успеха и знаком, что он добился всего.

До этого он рассказал об отношениях президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его словам, их отношения очень близки.