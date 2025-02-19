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13:43, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие своего ухода в отставку

Зеленский допустил уход в отставку только после принятия Украины в ЕС и НАТО

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил уход в отставку только после принятия Украины в Европейский союз (ЕС) и Организацию Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением он выступил в интервью ARD.

«Пока у нас этого нет, я буду защищать свою страну», — высказался политик.

Зеленский назвал вступление Киева в ЕС и НАТО условием своего ухода в отставку и сослался на необходимость получить гарантии безопасности для Украины в ходе урегулирования конфликта. По словам политика, это стало бы показателем его успеха и знаком, что он добился всего. Он также заявил о якобы политическом давлении на него со стороны России.

Ранее Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан. Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не должна исключать вопрос членства Киева в НАТО из повестки.

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