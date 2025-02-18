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15:16, 18 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан

Зеленский: Украина может стать вторым Афганистаном для США из-за решения по НАТО
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина может стать вторым Афганистаном для США из-за решения администрации президента Дональда Трампа по членству Киева в Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD.

«Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0», — высказался политик.

Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан и подчеркнул, что администрация Трампа не должна исключать вопрос членства Киева в НАТО из повестки. По его словам, к поражению США в Афганистане привело «неуважение к человеческой жизни» и решение администрации предыдущего американского президента Джо Байдена о выводе войск в кратчайшие сроки.

Ранее Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам. По его словам, Киев хочет мира и стремится к завершению конфликта с Россией.

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