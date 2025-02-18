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15:11, 18 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам

Зеленский: Украина выступает за установление мира с гарантиями безопасности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sven Hoppe / Pool / Reuters

Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, Украина хочет мира и стремимся к тому, чтобы военный конфликт завершился. Он добавил, что окончание конфликта должно быть основано на предоставлении определенных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию. Зеленский добавил, что при этом территориальная целостность Украины не обсуждается.

Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России. «Когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у его величества, что он знает о темах переговоров», — сказал украинский лидер.

До этого представитель России при ООН Василий Небензя назвал требования к властям Украины для урегулирования конфликта. По его словам, исполнять новые договоренности с Россией должна избранная на демократических выборах власть в Киеве.

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