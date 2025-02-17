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19:05, 17 февраля 2025Бывший СССР

В России назвали требования к властям Украины для урегулирования конфликта

Небензя: Исполнять договоренности должна демократически избранная власть в Киеве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Исполнять новые договоренности с Россией должна избранная на демократических выборах власть в Киеве. Такое требование назвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), трансляция которого доступна на сайте ООН.

«Необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей [между Москвой и Киевом] занималась та [украинская] власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов», — сказал он.

Дипломат также отметил, что параметры урегулирования конфликта на Украине могут стать несбыточной мечтой, если Европа не прекратит провокации президента страны Владимира Зеленского. По его словам, так произошло с минскими соглашениями, которые были сорваны самим украинским лидером, а теперь перестали быть актуальными.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. После этого американский лидер также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев.

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