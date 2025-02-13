Трамп оценил рейтинг Зеленского среди украинцев

Трамп рассказал о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев

Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты задали вопрос главе США о том, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговорного процесса по урегулированию на Украине. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — подчеркнул он.

Как отметил Трамп, относительно территориальных уступок со стороны Украины Зеленский «будет делать то, что считает нужным». «Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — оценил он.

Ранее Зеленский занял третье место в рейтинге доверия у граждан, уступив бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Экс-главкому Залужному доверяет 71,6 процента респондентов, а Зеленскому — 40,8 процента. Также в рейтинге доверия украинского лидера обошел глава военной разведки республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с результатом 46,7 процента.