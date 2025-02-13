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01:28, 13 февраля 2025Мир

Трамп оценил рейтинг Зеленского среди украинцев

Трамп рассказал о низком уровне доверия Зеленскому со стороны украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пользуется невысоким уровнем доверия со стороны украинцев. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты задали вопрос главе США о том, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговорного процесса по урегулированию на Украине. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — подчеркнул он.

Как отметил Трамп, относительно территориальных уступок со стороны Украины Зеленский «будет делать то, что считает нужным». «Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — оценил он.

Ранее Зеленский занял третье место в рейтинге доверия у граждан, уступив бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Экс-главкому Залужному доверяет 71,6 процента респондентов, а Зеленскому — 40,8 процента. Также в рейтинге доверия украинского лидера обошел глава военной разведки республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с результатом 46,7 процента.

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