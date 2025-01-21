Залужный обогнал Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Socis: Зеленский занял 3-е место, уступив Залужному в рейтинге доверия украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский занял третье место в рейтинге доверия у граждан, уступив бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Такие результаты показал опрос центра Socis, передает ТАСС.

По данным центра, экс-главкому Залужному доверяет 71,6 процента респондентов, а Зеленскому — 40,8 процента. Также у рейтинге доверия украинского лидера обошел глава военной разведки республики Кирилл Буданов с результатом 46,7 процента.

В ответе на вопрос о том, кому однозначно доверяют украинцы, 34,9 процента опрошенных выбрали Залужного, 16,2 процента — Зеленского. Петр Порошенко получил голоса 18,9 процента респондентов, в то же время в рейтинге недоверия он набрал более 50 процентов. Хуже только показатели Юлии Тимошенко, которая получила 60 процентов в антирейтинге.