Команда Зеленского решила отказаться от бренда «Слуга народа» из-за токсичности

Команда Зеленского откажется от бренда «Слуга народа» из-за токсичности

Команда президента Украины Владимира Зеленского откажется от бренда «Слуга народа» из-за его токсичности. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«С брендом "Слуга народа" президентская команда точно попрощается — он давно себя исчерпал, и наоборот, стал откровенно токсичным», — говорится в тексте статьи. По данным издания, нынешняя партия власти пойдет на выборы, когда бы они не состоялись, в составе объединения с рабочим названием «Блок Зеленского».

Отмечается, что, в соответствии с опросами, правящая партии набирает около 20 процентов голосов избирателей. Отмечается, что в команде президента обсуждалось переименование партии «Дия» («Действие»), однако данное решение не добавляло ей рейтинга.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок, хотя публично это пока не подтвердил. Отмечается, что он сделает это в случае, если экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.