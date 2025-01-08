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16:52, 8 января 2025Интернет и СМИ

Зеленский решил баллотироваться на второй срок при одном условии

«Телеграф»: Зеленский принял решение иди на новый президентский срок
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом стало известно украинскому изданию «Телеграф».

«Владимир Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок, хотя публично это пока не подтвердил», — цитирует издание своего неназванного собеседника из окружения украинского лидера.

При этом отмечается, что Зеленский будет баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

При этом в декабре прошлого года украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники сообщало, что офис Зеленского отговаривает Залужного баллотироваться в случае проведения выборов, а если и участвовать, то только во главе списка партии «Слуга народа».

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