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18:59, 17 февраля 2025Бывший СССР

Небензя сравнил урегулирование на Украине с несбыточной мечтой

Небензя: Урегулирование конфликта на Украине может стать несбыточной мечтой
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Параметры урегулирования конфликта на Украине могут стать несбыточной мечтой, если Европа не прекратит провокации президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает ТАСС.

«Если вы [европейские страны], наконец, не одернете своего ставленника в Киеве (...), те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, покажутся украинским властям несбыточной мечтой», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, именно так произошло с Минскими договоренностями, которые были сорваны самим украинским лидером, а теперь перестали быть актуальными. Любые провокации, на которые идет сейчас Владимир Зеленский, «ничем хорошим» для Украины не закончатся, посчитал Василий Небензя.

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