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13:19, 19 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об отношениях Трампа и Путина

Зеленский: У Трампа очень близкие отношения с Путиным
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина очень близкие отношения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу ARD.

По его словам, у Трампа очень близкие отношения с Путиным, при этом Зеленский выразил сомнение, что между лидерами США и России могут быть действительно хорошие отношения.

Ранее Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя. Он отметил, что России и Украине необходимо перейти к дипломатическому пути завершения конфликта.

До этого Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России заявил, что Украина не пойдет на ультиматумы. «Снова об Украине без Украины», — сказал он.

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