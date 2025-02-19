Зеленский высказался об отношениях Трампа и Путина

Зеленский: У Трампа очень близкие отношения с Путиным

У президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина очень близкие отношения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу ARD.

По его словам, у Трампа очень близкие отношения с Путиным, при этом Зеленский выразил сомнение, что между лидерами США и России могут быть действительно хорошие отношения.

Ранее Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя. Он отметил, что России и Украине необходимо перейти к дипломатическому пути завершения конфликта.

До этого Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России заявил, что Украина не пойдет на ультиматумы. «Снова об Украине без Украины», — сказал он.