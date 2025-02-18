Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя

Зеленский: Ни одна из сторон не победит в конфликте на поле боя

Ни одна из сторон конфликта на Украине не победит при помощи оружия на поле боя. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Украинская Правда».

«Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон», — сказал он.

Зеленский отметил, что России и Украине необходимо перейти к дипломатическому пути завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы переговоры привели к «справедливому миру».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) планируют признать президента Украины Владимира Зеленского готовым к мирным переговорам. При этом уточняется, что они укажут на необходимость представительства Киева в мирных переговорах в документе, который будет опубликован 24 февраля.