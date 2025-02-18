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18:40, 18 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя

Зеленский: Ни одна из сторон не победит в конфликте на поле боя
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Ни одна из сторон конфликта на Украине не победит при помощи оружия на поле боя. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Украинская Правда».

«Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон», — сказал он.

Зеленский отметил, что России и Украине необходимо перейти к дипломатическому пути завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы переговоры привели к «справедливому миру».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) планируют признать президента Украины Владимира Зеленского готовым к мирным переговорам. При этом уточняется, что они укажут на необходимость представительства Киева в мирных переговорах в документе, который будет опубликован 24 февраля.

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